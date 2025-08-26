Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 42,84 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,84 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 42,88 USD. Mit einem Wert von 42,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 230.618 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 55,78 Prozent Luft nach oben. Bei 41,18 USD fiel das Papier am 12.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,86 Prozent.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 22.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.

