Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Kursplus

Chipotle Mexican Grill im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 42,58 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 42,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 42,94 USD. Bei 42,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 754.197 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,18 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 3,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Bill Ackman greift durch und stockt auf: So investierte sein Hedgefonds im vierten Quartal 2024