Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 42,42 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 42,42 USD. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 42,15 USD ein. Bei 42,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 296.887 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 36,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,18 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 2,92 Prozent wieder erreichen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

