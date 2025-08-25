Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,31 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,31 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 42,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,30 USD. Zuletzt wurden via New York 191.788 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,72 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,18 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach unten.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

