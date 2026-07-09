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NVIDIA-Aktie springt kräftig an: SK hynix-Debüt macht Chipwerten neuen Mut

NVIDIA-Aktie springt kräftig an: SK hynix-Debüt macht Chipwerten neuen Mut

Ein milliardenschwerer Börsenstart in New York beflügelt die gesamte Chipbranche, und die NVIDIA-Aktie zieht kräftig mit.

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  • Die NVIDIA-Aktie zieht deutlich an
  • SK hynix startet mit kräftigem Aufschlag an der NASDAQ
  • Speicherchip-Konzern zählt zu NVIDIAs wichtigsten Zulieferern
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Die NVIDIA-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise mit einem deutlichen Aufschlag von 3,49 Prozent auf 209,85 US-Dollar. Auslöser der Rally ist der Handelsstart von SK hynix in New York. Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller, einer der wichtigsten Zulieferer von NVIDIA, bringt mit seinem Debüt frischen Schwung in die gesamte Chipbranche und zieht damit auch seinen eigenen Hauptkunden nach oben.

SK hynix startet mit kräftigem Aufschlag

Die Aktien von SK hynix eröffnen am Freitag bei 170 US-Dollar und damit rund 14 Prozent über dem Ausgabepreis von 149 Dollar. Mit einem Erlös von 26,5 Milliarden US-Dollar ist es das größte Debüt eines ausländischen Unternehmens an einer US-Börse. Die Papiere handeln zunächst unter dem Kürzel SKHYV auf sogenannter When-Issued-Basis, bevor sie regulär unter SKHY notieren. Mehr als siebenmal so viele Order wie verfügbare Stücke gingen im Vorfeld laut Bloomberg ein, ein Beleg für die Nachfrage nach dem südkoreanischen Speicherchip-Wert.

Warum das NVIDIA in die Karten spielt

SK hynix zählt zu den größten Lieferanten von Hochleistungsspeicher (HBM), der in den KI-Beschleunigern von NVIDIA verbaut wird und einen wachsenden Anteil an den Materialkosten ausmacht. Nach eigenen Angaben erobert sich das Unternehmen inzwischen mehr als die Hälfte des weltweiten HBM-Marktes. Im Juni 2026 hatten beide Unternehmen eine mehrjährige Technologiepartnerschaft für Speicherlösungen in KI-Fabriken angekündigt. Ein kräftiger Start von SK hynix an der NASDAQ signalisiert Anlegern damit auch Rückenwind für die Lieferkette, auf die NVIDIA für seine Wachstumspläne angewiesen ist.

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NVIDIA kämpft sich zurück

Der Kurssprung kommt für NVIDIA zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Aktie hatte sich seit ihrem Rekordhoch von Mitte Mai 2026 deutlich abgekühlt, während Anleger verstärkt in andere Speicherchip-Werte wie Micron Technology umschichteten. Mit dem heutigen Anstieg gewinnt der Konzern nach Marktkapitalisierung wieder an Boden und bleibt trotz der Schwankungen der vergangenen Wochen die wertvollste Aktie der Welt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets