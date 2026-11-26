Chipriese unter Druck

Kaum ist Jensen Huang zurück an der Spitze, stoppt NVIDIA Serverlieferungen nach Südostasien, wo die Tochter in Singapur 2025 Umsätze von 104 Milliarden US-Dollar verbuchte.

• Die NVIDIA-Aktie steht kurz vor dem Death Cross, einem technischen Warnsignal, das auf einen möglichen Abwärtstrend hindeutet, was bei Investoren für Unsicherheit sorgt.

NVIDIA stoppt Serverlieferungen in vier Länder Südostasiens

Neue US-Exportregeln zielen auf chinesische Kunden von Cloudanbietern

NVIDIA-Aktie steht vor dem ersten Death Cross seit März 2025

Werbung

NVIDIA hat seine Fertigungspartner angewiesen, keine Server mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien auszuliefern, berichtet die Financial Times unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen. Die Nachricht trifft eine Aktie, die ohnehin unmittelbar vor einem charttechnischen Warnsignal steht.

Südostasien ist für NVIDIA ein Milliardengeschäft

Partner wie Dell Technologies und Super Micro Computer, die NVIDIA-Chips in Server einbauen, haben Kunden in den vier Ländern mitgeteilt, dass NVIDIA die Auslieferung ihrer Bestellungen nicht freigibt. Ob der Stopp nur vorübergehend gilt, während die Unternehmen die neuen Vorgaben prüfen, ist offen. Für den Chipkonzern steht viel auf dem Spiel: Über seine Tochter in Singapur verbuchte NVIDIA 2025 Umsätze von 104 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darin stecken allerdings auch Teile der Erlöse aus Taiwan und China.

Washington zielt auf den Umweg über die Cloud

Hintergrund sind Regeln des US-Handelsministeriums, die am 16. November vorgestellt wurden. Sie sollen verhindern, dass chinesische KI-Entwickler die Exportbeschränkungen umgehen, indem sie Rechenleistung bei Cloudanbietern in Drittländern mieten, und genau dafür waren die vier Staaten zu bevorzugten Standorten geworden. Cloudanbieter haben 90 Tage Zeit, eine Lizenz zu erhalten und nachzuweisen, dass keine gesperrten Unternehmen zu ihren Endkunden zählen. Ein Manager eines Cloudanbieters klagte gegenüber der FT, wie die Lizenz zu beantragen sei, wisse niemand, und in der Region herrsche blankes Chaos.

Werbung

Wie konkret die Folgen sind, zeigt der Fall Aolani: Der Cloudanbieter aus Singapur wollte dem TikTok-Mutterkonzern ByteDance Rechenleistung bereitstellen, nun haben Banken laut FT Kredite über rund 500 Millionen US-Dollar gestoppt. Politisch aufgeladen ist das Thema durch Jensen Huang selbst. Der Konzernchef war am 12. November nach Berichten über Affären zurückgetreten, darunter eine mit einer Frau mit Verbindungen zu einem Cloudanbieter, gegen den wegen mutmaßlichen Chipschmuggels ermittelt wird. Am Montag setzte ihn der Verwaltungsrat wieder ein. Dass NVIDIA die Regeln deshalb lockerer auslegt, ist laut den FT-Quellen nicht zu erkennen.

NVIDIA-Aktie steuert auf erstes Death Cross seit März 2025 zu

An der Börse brachte die Rückkehr Huangs nur kurz Entlastung. Am Montag sprang die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ um 31,48 Prozent auf 165,05 US-Dollar hoch, am Dienstag ging es für die Anteilsscheine jedoch 5,86 Prozent abwärts auf 155,38 US-Dollar, am Mittwoch um weitere 3,91 Prozent auf 149,30 US-Dollar. Strategen an der Wall Street warnen laut MarketWatch, die Lage sei längst nicht ausgestanden, weil Huang in einer voraussichtlich ganzen Reihe von Anhörungen vor dem Kongress aussagen muss. Der Bankenausschuss des US-Senats hat ihn für den 3. Dezember geladen.

Damit rückt ein Death Cross in Reichweite, also der Moment, in dem der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter die 200-Tage-Linie fällt. Am Mittwoch lag die 50-Tage-Linie im Handelsverlauf nach Daten von FactSet mit 203,63 US-Dollar nur noch knapp über der 200-Tage-Linie bei 203,35 US-Dollar. Katie Stockton, Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Fairlead Strategies, sagte gegenüber MarketWatch, das Signal spreche für einen Abwärtstrend statt einer bloßen Korrektur. Die Historie gibt ihr zunächst recht: Nach früheren Death Crosses weiteten sich die Verluste in der Folgewoche und im Folgemonat meist aus, erst nach drei Monaten sahen die Renditen freundlicher aus. Nach dem bislang letzten Signal im März 2025 notierte die Aktie einen Monat später fast zehn Prozent tiefer.

Werbung

Was die Gemengelage für Anleger bedeutet

Für Anleger fallen zwei Belastungen zusammen, die sich gegenseitig verstärken. Fundamental droht weniger ein Nachfrageeinbruch als eine Hängepartie: Solange offen ist, wie Rechenzentren in Südostasien an Lizenzen kommen, liegt ein Teil des Geschäfts auf Eis, und die über Singapur gebuchten Umsätze sind zu groß, um sie als Randnotiz abzutun. Charttechnisch zeigt das drohende Death Cross, dass der Markt die Rückkehr Huangs nicht als Ende der Krise wertet.

Wer langfristig auf NVIDIA als Taktgeber der KI-Infrastruktur setzt, findet in den neuen Regeln keinen Bruch der Investmentthese, wohl aber einen Grund, mit stärkeren Schwankungen zu rechnen. Für bestehende Positionen kann eine engere Stoppmarke sinnvoll sein. Wer über einen Einstieg nachdenkt, findet in der Statistik früherer Death Crosses eher ein Argument für gestaffelte Käufe als für einen großen Schritt auf einmal. Erst wenn die Aktie die 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobert, hellt sich das Chartbild wieder auf.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.