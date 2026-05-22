Chipriesen im Vergleich

Infineon und STMicroelectronics profitieren vom KI-Boom, der Elektromobilität und dem steigenden Energiebedarf moderner Rechenzentren - unterscheiden sich jedoch beim Risiko-Profil.

• Infineon profitiert stark von Leistungshalbleitern und KI-Rechenzentren

• STMicroelectronics bietet höheren zyklischen Hebel bei Nachfrageerholung

• Beide Chipwerte profitieren von Elektromobilität und Elektrifizierung



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Die Rally europäischer Halbleiteraktien hat 2026 ein neues Niveau erreicht. Besonders stark stehen derzeit Infineon Technologies und STMicroelectronics im Fokus der Anleger. Beide Unternehmen profitieren vom Ausbau der Elektromobilität, vom steigenden Strombedarf moderner KI-Rechenzentren und von der zunehmenden Elektrifizierung der Industrie. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Chipkonzerne aus Investorensicht deutlich - sowohl bei der Marktstellung als auch beim Chance-Risiko-Profil.

Infineon erreicht erstmals seit 2000 wieder Rekordniveau

Die Infineon-Aktie ist 2026 bislang der mit Abstand stärkste Wert im DAX. Seit Jahresbeginn legte das Papier um fast 95 Prozent zu und erreichte zuletzt den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Hintergrund der Rally ist die starke Stellung des Konzerns bei Leistungshalbleitern und Strommanagement-Chips - also genau jenen Komponenten, die in Elektroautos, Industrieanlagen und KI-Servern zunehmend benötigt werden.

Hinzu kommt, dass Infineon inzwischen stärker vom KI-Boom profitiert als viele Anleger noch vor wenigen Jahren erwartet hatten. Der Konzern liefert Chips für Stromversorgungssysteme in Rechenzentren und investiert massiv in neue Fertigungskapazitäten. Damit sitzt Infineon an mehreren Wachstumsmärkten gleichzeitig: Elektromobilität, Energieeffizienz und KI-Infrastruktur.

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An der Börse wird die Aktie deshalb zunehmend als vergleichsweise defensiver Qualitätswert innerhalb der Halbleiterbranche gehandelt. Viele Investoren schätzen die stabile Marktstellung, die starke Position im Automotive-Segment und die hohen Eintrittsbarrieren im Geschäft mit Leistungshalbleitern.

STMicroelectronics setzt auf höheren zyklischen Hebel

Noch dynamischer verlief die Rally bei STMicroelectronics. Die Aktie des Chipkonzerns gewann seit Jahresbeginn rund 158 Prozent hinzu und gehört damit zu den größten Gewinnern im europäischen Technologiesektor.

Während beide Konzerne stark vom Trend zur Elektrifizierung profitieren, unterscheidet sich die operative Struktur deutlich. Infineon ist breiter im Bereich Strommanagement, Energieeffizienz und Infrastruktur aufgestellt und damit weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen einzelner Endmärkte. STMicroelectronics reagierte zuletzt sensibler auf schwächere Industrienachfrage, Lagerabbau und die Abkühlung im Markt für Elektrofahrzeuge. Genau dadurch besitzt die Aktie aus Sicht vieler Anleger nun allerdings auch einen stärkeren zyklischen Hebel für eine mögliche Nachfrageerholung.

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Große Bedeutung besitzt für STMicroelectronics weiterhin das Geschäft mit Siliziumkarbid-Halbleitern. Diese Chips gelten als wichtige Technologie für Elektroautos und Schnellladesysteme. Zwar profitierte der Konzern in der Vergangenheit stark von der Nachfrage rund um Tesla, inzwischen versucht STMicroelectronics jedoch, die Abhängigkeit vom Elektroauto -Sektor und einzelnen Großkunden zu reduzieren. Parallel rücken zusätzliche Wachstumsmärkte wie industrielle Automatisierung und KI-Infrastruktur stärker in den Fokus.

Zwei Chipwerte mit unterschiedlichem Anlegerprofil

Trotz vieler Überschneidungen unterscheiden sich beide Aktien in einigen Punkten. Infineon profitiert stark von Investitionen in Strommanagement, Energieeffizienz und Elektrifizierung. Zudem ist der Konzern vergleichsweise breit aufgestellt und dadurch weniger stark von einzelnen Endmärkten abhängig.

STMicroelectronics reagiert dagegen etwas sensibler auf Veränderungen der Industrienachfrage und der allgemeinen Konjunkturentwicklung. Daraus können sich in Erholungsphasen allerdings auch stärkere Kursbewegungen ergeben als bei defensiver wahrgenommenen Halbleiterwerten.

Auch die Wahrnehmung am Markt unterscheidet sich teilweise: Infineon wird häufig mit Themen wie Elektrifizierung, Energieeffizienz und dem steigenden Strombedarf moderner KI-Rechenzentren verbunden. Bei STMicroelectronics achten viele Anleger derzeit stärker darauf, wie sich die Nachfrage nach Industrie- und Autochips in den kommenden Quartalen entwickelt.

Welche Aktie derzeit attraktiver wirkt

Für langfristig orientierte Anleger erscheint Infineon derzeit etwas stabiler positioniert. Der Konzern verfügt über eine starke Stellung bei Leistungshalbleitern und profitiert von Trends wie Elektromobilität, Energieeffizienz und dem Ausbau von KI-Infrastruktur. Nach der kräftigen Kursrally dürften allerdings bereits viele positive Erwartungen eingepreist sein.

STMicroelectronics bietet dagegen weiterhin Potenzial, falls sich die Nachfrage im Industrie- und E-Auto-Sektor weiter verbessert. Gleichzeitig bleibt die Aktie stärker von konjunkturellen Entwicklungen abhängig und dürfte daher schwankungsanfälliger bleiben.

Unter dem Strich wird Infineon derzeit häufig als etwas defensiverer Halbleiterwert wahrgenommen, während STMicroelectronics stärker mit einer möglichen Nachfrageerholung und zyklischen Aufwärtsbewegungen verbunden wird.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.