DAX 25.287 -0,6%ESt50 6.224 -0,8%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 -1,7%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 75.050 -1,3%Euro 1,1190 -0,6%Öl 100,9 +0,3%Gold 4.128 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Chips auf Pump

SpaceX-Aktie gibt nach: Neue 40-Milliarden-Finanzierung für NVIDIA-Chips

SpaceX-Aktie gibt nach: Neue 40-Milliarden-Finanzierung für NVIDIA-Chips

Die Financial Times meldet einen Finanzierungsplan über 40 Milliarden US-Dollar, den SpaceX weder bestätigt noch kommentiert hat, der Abschluss werde für 2027 erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
151.38 EUR -1.34 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

  • Finanzierung würde auf Bankkredite und Anleihen setzen
  • Kreis der Kreditgeber soll breit gestreut werden
  • Im Hintergrund wächst der Kapitalhunger der KI-Branche
Werbung

SpaceX will sich laut Financial Times rund 40 Milliarden US-Dollar beschaffen, um NVIDIA-Chips zu kaufen. Angeführt werden soll die Finanzierung von Apollo Global Management. Bestätigt ist der Plan bislang nicht.

Die Struktur des Plans

Die Financial Times berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass sich die Summe aus rund 10 Milliarden US-Dollar Bankkrediten und 30 Milliarden US-Dollar Anleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzen soll. Apollo soll die Schulden bei einem breiten Investorenkreis platzieren. Der Anleihefonds Pimco gehört demnach zu einer kleinen Gruppe von Kreditgebern in Gesprächen, der Abschluss wird für 2027 erwartet.

SpaceX, Apollo und NVIDIA reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters, Pimco lehnte einen Kommentar ab. Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie gibt vorbörslich 1,70 Prozent auf 168,85 US-Dollar ab. Die NVIDIA-Aktie legte dagegen um 0,21 Prozent auf 239,75 US-Dollar zu.

Werbung

Hoher Kapitalbedarf im KI-Geschäft

Im zweiten Quartal lagen die Investitionen bei 18,37 Milliarden US-Dollar nach 2,83 Milliarden im Vorjahr, davon entfielen 15,83 Milliarden auf KI. Im Halbjahr standen 28,5 Milliarden US-Dollar Investitionen einem operativen Cashflow von 3,5 Milliarden US-Dollar gegenüber, wie SpaceX in der Quartalsmitteilung mitteilte.

CEO Elon Musk hatte bei früherer gelegenheit erklärt, SpaceX wolle seine Rechenzentren ausschließlich mit NVIDIA-Hardware bauen.

Neue Schulden für SpaceX

Eine weitere große Schuldenaufnahme käme nach der ersten Investment-Grade-Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar vom 26. Juni. Schulden und Finanzierungsleasing summierten sich Ende Juni auf rund 39,4 Milliarden US-Dollar.

Werbung

Worauf SpaceX-Anleger nun achten

Morgan Stanley schätzt den externen Finanzierungsbedarf für KI-Infrastruktur bis 2028 auf 1,5 Billionen US-Dollar. Laut Reuters sagte Morgan Stanley, Kreditgeber und Investoren würden jedoch vorsichtiger.

Entscheidend wird, ob SpaceX oder Apollo den Plan offiziell machen und zu welchen Konditionen Investoren einsteigen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.