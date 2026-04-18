DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +0,9%Nas26.168 +1,4%Bitcoin68.073 -0,2%Euro1,1780 +0,4%Öl101,0 -2,3%Gold4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen zeigen sich resistent -- DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Chips für Apple-Geräte

Intel-Aktieauf Rekordhoch

08.05.26 20:19 Uhr
Intel-Aktieauf Rekordhoch | finanzen.net

Die Aktien von Intel haben am Freitag nach einem Pressebericht ihren jüngsten Höhenflug mit einem erneuten Rekordhoch beschleunigt fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
248,35 EUR 3,90 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Halbleiterkonzerns Intelstiegen um bis zu 19 Prozent auf einen Höchststand von 130,57 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 15 Prozent im Plus bei 126 Dollar und bauten damit ihre Gewinnsträhne seit Ende März auf 210 Prozent aus. Für das laufende Jahr steht ein Kursanstieg von 240 Prozent zu Buche.

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet, haben Intel und Apple eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Intel einen Teil der Chips herstellen soll, die in Apple-Geräten zum Einsatz kommen. Intensive Gespräche zwischen den beiden Unternehmen liefen bereits seit über einem Jahr. In den vergangenen Monaten sei eine formelle Vereinbarung ausgearbeitet worden, so die Zeitung.

Bereits am Dienstag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Gespräche des iPhone-Herstellers mit dem US-Halbleiterkonzern und mit Samsung berichtet. Ziel von Apple sei es, die Abhängigkeit vom taiwanesischen Zulieferer TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) zu verringern und Lieferengpässe abzufedern, hieß es damals.

Intel ist einer der großen Profiteure der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des massiven Ausbaus von Rechenzentren-Kapazitäten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI).

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Apple NeutralUBS AG
05.05.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.05.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026Apple NeutralUBS AG
23.04.2026Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Apple NeutralUBS AG
01.05.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026Apple NeutralUBS AG
23.04.2026Apple NeutralUBS AG
10.04.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen