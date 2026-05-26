DAX24.689 -1,2%Est506.217 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 +0,7%Nas25.326 -0,1%Bitcoin52.488 -0,2%Euro1,1424 +0,5%Öl72,22 -3,5%Gold4.089 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: Dow leichter -- DAX mit Verlusten -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren S&P 500-Titel Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Colgate-Palmolive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HP von vor einem Jahr angefallen S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HP von vor einem Jahr angefallen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Chipsektor unter Druck

Micron-Aktie im Sog von SK hynix und Samsung: Gewinnmitnahmen und eine unbequeme Frage aus Cupertino

26.06.26 16:07 Uhr
Micron-Aktie fällt an der NASDAQ: SK hynix und Samsung ziehen Chip-Sektor nach unten - wann kommt die Neubewertung? | finanzen.net

Die Micron-Aktie gibt erneut nach - und diesmal ist es nicht die Bewertung, die Anleger aufschreckt, sondern eine Frage, die Apple laut gestellt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
242,75 EUR -0,15 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
1.039,00 EUR -16,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
319,15 EUR 9,65 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Sandisk Corp
1.960,00 EUR -60,00 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

  • SK hynix und Samsung sackten kräftig ab und ziehen die Micron-Aktie mit nach unten
  • Apple und Microsoft erhöhen Produktpreise wegen steigender Speicherkosten - und stellen damit die Frage, wie lange Hyperscaler Microns Preismacht noch akzeptieren
  • Analysten erwarten trotzdem eine Neubewertung der Aktie

    • Die Micron Technology-Aktie steht am 26. Juni 2026 erneut unter Verkaufsdruck. Das Papier verliert zeitweise 1,42 Prozent auf 1.196,36 US-Dollar - und das erst einen Tag nachdem es infolge eines starken Quartalsberichts um 16 Prozent zugelegt hatte. Die Kursschwäche kommt dabei von außen: SK hynix gab über acht Prozent nach, Samsung Electronics verlor über fünf Prozent - und der KOSPI brach entsprechend stark ein.

    Seoul schickt die Rechnung nach Idaho

    Bereits am 23. Juni hatte eine Verkaufswelle den globalen Chipsektor erfasst. Südkoreas KOSPI schloss an diesem Tag rund zehn Prozent im Minus - einer der schärfsten Tagesverluste des Index. SK hynix und Samsung schlossen je mehr als zwölf Prozent tiefer. Die Schwäche übertrug sich rasch auf andere Märkte: Erst verlor Japans Nikkei 225 kräftig, dann war der Stoxx Europe 600 in Europa fällig.

    Wedbush-Analyst Daniel Ives ordnete den Einbruch laut CNBC als Durchatmen ein, nicht als fundamentalen Bruch. Er betonte, die KI-Revolution befinde sich noch in einem frühen Stadium und derartige Momente gehörten zum Verlauf einer starken Marktrally. Am 26. Juni wiederholt sich das Muster: Micron folgt wieder den Seoulern nach unten, diesmal verstärkt durch einen zweiten Belastungsfaktor.

    Apple stellt die unbequeme Frage

    Wie Barron's berichtet, könnten Anleger durch die Ankündigungen von Apple und Microsoft aufgeschreckt worden sein, ihre Produktpreise zu erhöhen - beide Unternehmen nennen steigende Speicherkomponentenkosten als Begründung. Apple verteuert MacBooks und iPads, Microsoft die Preise seiner Xbox-Spielekonsolen.

    Barron's zitiert dazu Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers: Apple habe klargemacht, dass es die Kostensteigerungen nicht selbst tragen kann und sie an die Verbraucher weitergibt. Sosnick weist darauf hin, dass Apples Endkunden weit preissensibler seien als die Betreiber von Rechenzentren - und fragt, bis wann auch die Hyperscaler eine ähnliche Grenze erreichen könnten. Steigende Endverbraucherpreise schüren die Sorge, dass die Nachfrage nach Speicherchips mittelfristig schwächer ausfällt als bisher angenommen, und belasten damit das Verhältnis zwischen den Speicherherstellern und ihren größten Kunden.

    Die Bewertungslücke, die Analysten beschäftigt

    Dabei ist die Bewertung der Micron-Aktie trotz des Kursanstiegs von rund 325 Prozent seit Jahresbeginn 2026 historisch niedrig geblieben. Wie MarketWatch auf Basis von FactSet-Daten berichtet, handelt die Aktie zu einem vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,2 - kaum höher als die 8,3, die das Papier noch Ende 2025 aufwies. Das rollende 12-Monats-Gewinn-je-Aktie-Schätzungswachstum hielt mit dem Kursanstieg nahezu Schritt und legte um 284 Prozent zu. MarketWatch weist darauf hin, dass Micron damit auf einem Bewertungsniveau gehandelt wird, das sonst eher bei Telekomunternehmen zu finden ist. Zum Vergleich: Der gewichtete Forward-KGV des S&P 500 liegt laut MarketWatch bei 20,4, der des Philadelphia Semiconductor Index bei 25,1.

    Der Grund für den anhaltenden Bewertungsabschlag ist historisch begründet. Micron schrieb laut MarketWatch noch im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresverlust, als ein Angebotsüberhang die Preise kollabieren ließ und der Jahresumsatz um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrach. Hinzu kommt: Die bereinigten Gewinne je Aktie stiegen im jüngsten Quartal laut MarketWatch um rund 1.200 Prozent, während die bereinigte Bruttomarge auf annähernd 85 Prozent kletterte. Anleger fragen sich, ob Ergebnisse dieser Größenordnung Bestand haben können.

    Langfristverträge als Argument für eine Neubewertung

    Genau hier setzt das Argument mehrerer Analysten an. Wie MarketWatch berichtet, rechnen UBS-Analyst Timothy Arcuri und TD Cowen-Analyst Krish Sankar mit einer Neubewertung der Aktie, weil Micron zunehmend langfristige Kundenverträge abschließt, die gegen extreme Preiseinbrüche absichern sollen. Arcuri argumentiert, die vereinbarten Preisuntergrenzen lägen bei geschätzten rund 6 US-Dollar je Gigabyte tief genug, dass es bis frühestens 2029, wahrscheinlicher bis 2030 dauern dürfte, bevor neues Angebot entstehen könnte, das diese Niveaus unterschreitet. Zusätzlich seien Vorauszahlungen der Kunden vereinbart, die faktisch als Vertragsauflösungsgebühren wirkten.

    Arcuri rechnet laut MarketWatch weiter vor: Selbst wenn die Hälfte von Microns Geschäft auf historische Normalmargen von rund 35 Prozent zurückfiele, ergäbe sich eine strukturell höhere Durchschnittsmarge als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte - und damit ein höherer Bewertungsanspruch. TD Cowen-Analyst Sankar sieht laut MarketWatch ein Kursziel von 1.600 US-Dollar auf Basis eines Summe-der-Teile-Ansatzes: den auf Langfristverträgen basierenden Geschäftsteil bewertet er mit dem 20-Fachen von rund 40 US-Dollar je Aktie Ergebnispotenzial, den Rest des Geschäfts mit dem 7-Fachen von rund 120 US-Dollar je Aktie.

    Ob sich diese Neubewertung tatsächlich einstellt, hängt wesentlich davon ab, ob die großen Abnehmer Microns Preissetzungsmacht auf Dauer akzeptieren. Sosnicks Frage - wann auch die Hyperscaler die Grenze ihrer Kostentragfähigkeit erreichen - bleibt damit die entscheidende Beobachtungsgröße für die kommenden Quartale.

    Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

    Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

    In eigener Sache

    Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

    Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Bangla press / Shutterstock.com

    Nachrichten zu Micron Technology Inc.

    DatumMeistgelesen

    Analysen zu Micron Technology Inc.

    DatumRatingAnalyst
    25.06.2026Micron Technology BuyDeutsche Bank AG
    25.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
    25.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    25.06.2026Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
    15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
    DatumRatingAnalyst
    25.06.2026Micron Technology BuyDeutsche Bank AG
    25.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
    25.06.2026Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
    15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
    08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
    DatumRatingAnalyst
    25.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
    08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
    19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
    19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
    DatumRatingAnalyst
    24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
    10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
    09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
    29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
    04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

    Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

    Alle: Alle Empfehlungen

    Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
    Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
    Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
    mehr Analysen