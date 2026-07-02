KI-Comeback: Anleger stürzen sich wieder auf Chipaktien wie Infineon, AIXTRON, ASML & Co.
Nach der jüngsten Korrektur greifen Anleger bei KI- und Halbleiteraktien wieder zu. Vor allem starke Kursgewinne in Südkorea sorgen auch in Europa für Rückenwind.
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In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon, ASML NV, STMicroelectronics, AIXTRON SE und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) vorbörslich ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy.
Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten.
Die Anleger hatten sich zuletzt immer mehr Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten für KI gemacht, nachdem ambitionierten Pläne des Meta Platforms-Konzerns für ein eigenes Cloud-Geschäft durchgesickert waren.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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