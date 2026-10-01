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Micron-Aktie gibt Europas Chipsektor Rückenwind - Aktien von AIXTRON, Infineon & Co. gefragt

Micron-Aktie gibt Europas Chipsektor Rückenwind - Aktien von AIXTRON, Infineon & Co. gefragt

Micron sorgt mit starken KI-Nachfragesignalen und einem überzeugenden Ausblick für Rückenwind im europäischen Chipsektor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
38.71 EUR 1.06 EUR 2.82 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
60.85 EUR 1.54 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
951.40 EUR 9.90 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
74.80 EUR 3.10 EUR 4.32 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,861.06 USD 63.52 USD 0.24 %
News | Analysen

Die Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag von Nachfragesignalen des US-Chipriesen Micron Technology profitiert. Bei diesem treibt der KI-Boom die Geschäfte überraschend kräftig an, wie die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen zeigen. Das US-Unternehmen stützt die Branche außerdem mit dem überzeugenden Ausblick.

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Micron sorgt für Rückenwind bei Infineon

International hebt Micron am Donnerstag jedoch die Stimmung, denn schon in Asien wurden die technologielastige Börsen in Japan und Südkorea ins Plus gehievt. In Deutschland, wo der DAX weniger stark von Technologie geprägt im Minus erwartet wird, zogen die Aktien von Infineon im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent an. Der Chiphersteller hat außerdem eine neue Fabrik in Thailand eröffnet.

Auch Chipausrüster gefragt

Aktien von Branchenausrüstern wie AIXTRON, SUSS MicroTec, JENOPTIK, PVA TePla oder des Waferherstellers Siltronic zogen auf Tradegate auch um bis zu 2,2 Prozent an.

dpa-AFX

Bildquellen: AIXTRON SE, SmartCaps

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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