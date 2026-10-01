Micron-Aktie gibt Europas Chipsektor Rückenwind - Aktien von Siltronic & Co. gefragt - AIXTRON verliert gegen den Trend

Chiptitel m Fokus

01.10.26 09:31 Uhr

Micron sorgt mit starken KI-Nachfragesignalen und einem überzeugenden Ausblick für Rückenwind im europäischen Chipsektor.

Die Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag von Nachfragesignalen des US-Chipriesen Micron Technology profitiert. Bei diesem treibt der KI-Boom die Geschäfte überraschend kräftig an, wie die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen zeigen. Das US-Unternehmen stützt die Branche außerdem mit dem überzeugenden Ausblick.

Werbung

Micron sorgt für Rückenwind bei Infineon

International hebt Micron am Donnerstag jedoch die Stimmung, denn schon in Asien wurden die technologielastige Börsen in Japan und Südkorea ins Plus gehievt. In Deutschland, wo der DAX weniger stark von Technologie geprägt im Minus erwartet wird, zogen die Aktien von Infineon im XETRA-Handel um 2,44 Prozent auf 60,95 Euro an. Der Chiphersteller hat außerdem eine neue Fabrik in Thailand eröffnet.

Auch Chipausrüster gefragt

Aktien von Branchenausrüstern wie SUSS MicroTec, die 0,34 Prozent auf 73,65 Euro zulegen, JENOPTIK (+0,48 Prozent auf 42,18 Euro), PVA TePla (+3,65 Prozent auf 34,10 Euro) oder des Waferherstellers Siltronic (+0,12 Prozent auf 81,40 Euro) zeigen sich ebenfalls höher. Gegen Trend Abschläge hinnehmenm muss unterdessen AIXTRON, die Aktie verliert zeitweise 1,34 Prozent auf 37,41 Euro.

dpa-AFX