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Chiptitel m Fokus

Micron-Ausblick stützt Chipsektor nur teilweise: Aktien von Infineon und Co. uneinheitlich

Micron-Ausblick stützt Chipsektor nur teilweise: Aktien von Infineon und Co. uneinheitlich

Micron überzeugt mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick. Davon profitieren auch einige europäische Chipwerte, während andere Aktien aus der Branche unter Druck stehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.86 EUR -0.79 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
60.18 EUR 0.87 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
940.70 EUR -0.80 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
72.80 EUR 1.10 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,861.06 USD 63.52 USD 0.24 %
News | Analysen

Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben am Donnerstag zunächst von den starken Zahlen und dem optimistischen Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron Technology profitiert. Der KI-Boom treibt die Geschäfte des Unternehmens überraschend kräftig an. Die Zahlen und der Ausblick lieferten damit positive Signale für die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Im weiteren Handelsverlauf gerieten die europäischen Tech-Werte jedoch unter Druck. Anziehende Ölpreise und weiter steigende Anleiherenditen belasteten den Gesamtmarkt.

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Micron gibt Infineon und PVA TePla zunächst Rückenwind

Die positiven Impulse von Micron waren im europäischen Chipsektor zunächst deutlich zu sehen. In Deutschland legten die Aktien von Infineon im XETRA-Handel um 0,64 Prozent auf 59,87 Euro zu. Auch PVA TePla gewannen 2,31 Prozent auf 33,66 Euro. Infineon erreichte zwischenzeitlich ein Hoch seit Mitte August und lag zeitweise 3,5 Prozent im Plus, konnte die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber nicht halten. Der DAX ist zugleich weniger stark von Technologiewerten geprägt als viele andere große Aktienindizes.

Andere Chipausrüster unter Druck

Bei anderen europäischen Halbleiterwerten überwogen dagegen die Verluste. Die Aktie von SUSS MicroTec verlor 1,09 Prozent auf 72,60 Euro, JENOPTIK büßte 0,91 Prozent auf 41,60 Euro ein. Der Waferhersteller Siltronic gab 1,78 Prozent auf 79,60 Euro nach. Auch AIXTRON stand unter Druck und verlor zeitweise 3,40 Prozent auf 36,63 Euro.

Bei Infineon kommt hinzu, dass der Chiphersteller am Donnerstag die Eröffnung einer neuen Fabrik in Thailand bekannt gab. Der Konzern setzt nach eigenen Angaben auf weiteres Wachstum in der Region.

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Micron-Aktie gibt Gewinne wieder ab

Auch die Micron-Aktie selbst konnte von den starken Zahlen und dem optimistischen Ausblick nicht nachhaltig profitieren. Das Papier geriet vorbörslich zeitweise ins Minus. Grund dafür waren unter anderem Warnungen vor steigenden Kosten, die auf die Profitabilität und damit auf die Margen drücken könnten. Marktbeobachter Stephen Innes bezeichnete den Speicherboom bei Micron deshalb als nachhaltiger, aber auch teurer.

Andere US-Chipwerte wie NVIDIA, Marvell Technology, AMD oder Intel lagen vorbörslich dagegen weiterhin im Plus.

dpa-AFX

Bildquellen: AIXTRON SE, SmartCaps

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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