Chipwerte

Ein Kursrutsch aus den USA und Asien erreicht am Donnerstag auch die deutsche Chipbranche, was das für Anleger bedeutet.

Infineon, AIXTRON und weitere Chipwerte verlieren am Donnerstag deutlich

Auslöser ist ein Ausverkauf bei US-Speicherchipwerten wie Micron

Auch Samsung und SK hynix in Asien gerieten zuvor bereits unter Druck

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Der Ausverkauf bei US-Speicherchipherstellern erfasst am Donnerstag im XETRA-Handel auch die deutsche Halbleiterbranche. Am Markt hieß es, die ambitionierten Pläne des Social-Media-Konzerns Meta verstärkten latent bestehende Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten. Dies belastete schon am Vorabend weiter die New Yorker NASDAQ-Börse und in der Folge auch den Handel an den technologielastigen Handelsplätzen in Asien. In Europa litten die einschlägigen KI-Profiteure.

Infineon verliert zeitweise 2,75 Prozent auf 75,76 Euro. Noch deutlicher trifft es die Zulieferer und Ausrüster der Branche: AIXTRON gibt 4,96 Prozent auf 49,04 Euro nach, JENOPTIK 3,79 Prozent auf 43,68 Euro, Süss Microtec 5,89 Prozent auf 86,25 Euro, LPKF Laser 7,01 Prozent auf 19,90 Euro und PVA TePla 4,54 Prozent auf 41,18 Euro. Die Werte schließen sich damit einer Verkaufswelle an, die Tags zuvor in den USA begann und über Asien nach Europa schwappte.

Kartellklage sorgt für Kursrutsch

So belastete unter anderem eine am 25. Juni bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichte Kartellklage die US-Chipwerte: Samsung, SK hynix und Micron sollen sich demnach abgesprochen haben, um das Angebot an DRAM-Speicher künstlich zu verknappen. Auch Sandisk und weitere Hersteller von Speicherchips gerieten deutlich unter Druck. Parallel sorgte die Ankündigung von Meta, überschüssige Rechenzentrumskapazitäten über die neue Sparte Meta Compute an Dritte zu vermieten, für Verunsicherung bei Cloud-Anbietern wie CoreWeave und Nebius, die nun ein wachsendes Angebot an Rechenleistung befürchten.

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Am Mittwoch hatte ein Bericht über Pläne für ein eigenes Cloud-Infrastrukturgeschäft zwar die Meta-Aktie mit 9 Prozent ins Plus befördert, anderswo aber die Angst vor überschüssiger KI-Rechenleistung ausgelöst. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets an.

Jochen Stanzl von der Consorsbank betonte, es sei nur auf den ersten Blick eine positive Nachricht, wenn Meta einen Teil seiner Rechenzentren-Kapazitäten verkaufen will. "Auf den zweiten Blick ist das aber auch ein Eingeständnis, dass die Nachfrage nach den eigenen KI-Anwendungen nicht so groß ist, um damit die eigenen, schnell aufgebauten Rechenleistungen wirklich ausschöpfen zu können", merkte der Experte an.

Der Social-Media-Konzern würde mit dem Angebot eigener Kapazitäten wohl in Konkurrenz zu den bereits etablierten Tech-Riesen Amazon, Microsoft und der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) gehen. Den Spekulationen darüber zuträglich war auch ein Bericht, wonach das japanische Unternehmen SoftBank damit beginnen will, KI-Rechenkapazitäten an US-Unternehmen zu vermieten.

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Mit den jüngsten Turbulenzen wird die Sorge größer, dass der Juli seinem Ruf als starker Börsenmonat zumindest im KI-Bereich nicht gerecht werden könnte. Der Gedanke drängt sich auf, dass die Rally des ersten Halbjahrs vielleicht zu weit gegangen ist. Der koreanische Kospi war in den vergangenen Monaten zum Sinnbild der KI-Chip-Euphorie geworden, indem er sich 2026 in der Spitze mehr als verdoppelt hatte. Auch dem US-Chipwerte-Index SOX war solch ein Kunststück gelungen.

Sog erreicht Asien

Der Ausverkauf griff am Donnerstag auch auf asiatische Speicherchip-Hersteller über: Die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix brachen im frühen Handel deutlich ein und belasteten den südkoreanischen Leitindex KOSPI erneut, der inzwischen zur Hälfte von diesen beiden Werten getragen wird.

Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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