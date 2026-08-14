Aktien von Infineon, AIXTRON, ASML und Co. ziehen an: Zinshoffnung beflügelt

Chipwerte im Aufwind

17.08.26 11:10 Uhr

Chipwerte zeigen am Montag Stärke und zeigen damit, wie stark Zinsfantasie und KI-Nachfrage die Branche derzeit bewegen.

Zinshoffnung statt Zinssorge treibt Halbleiterwerte quer durch Europa an

Infineon profitiert von einer Serie positiver Branchennachrichten

Analysten bleiben trotz Kursschwankungen mehrheitlich optimistisch gestimmt

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Die Infineon-Aktie legt am heutigen Montag im XETRA-Handel zeitweise um 1,54 Prozent auf 62,68 Euro zu. Auch Anteilsscheine von AIXTRON steigen zeitweise um 2,45 Prozent auf 42,28 Euro, während ASML-Aktien sich an der EURONEXT in Amsterdam bei 1.625,40 Euro um 2,9 Prozent höher zeigen. Angetrieben werden die Titel weiterhin davon, dass vor dem Wochenende veröffentlichte US-Konjunkturdaten die Hoffnung auf stabile Zinsen genährt haben.

Mit einem Tageshoch von 63,99 Euro im frühen XETRA-Handel war die Infineon-Aktie zeitweise der Favorit im DAX. Der deutsche Halbleiterhersteller mit Schwerpunkt auf Leistungshalbleitern, Automotive-Chips und Mikrocontrollern scheint sich derzeit wieder etwas zu stabilisieren, nachdem er mehrere Korrekturphasen durchlaufen hat, ausgelöst unter anderem durch eine Verkaufswelle bei US-Speicherchipherstellern und Sorgen um Exportkontrollen bei ASML. Zuletzt belastete zusätzlich eine als enttäuschend aufgenommene Margenentwicklung im Zuge der Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen.

KI-Fantasie und Hoffnung auf Zinspause treiben Chipbranche

Den breiteren Kursanstieg in der Chipbranche zum Wochenstart stützen schwächere US-Konjunkturdaten vom Freitag: Die Einzelhandelsumsätze im Juli waren rückläufig ausgefallen, statt des von Volkswirten erwarteten leichten Anstiegs, und das Verbrauchervertrauen der University of Michigan hat sich im August stärker eingetrübt als prognostiziert. Die Daten nährten die Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, weckten zugleich aber Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung. Zuvor hatten auch eine stabile Erzeugerpreisinflation und ein widerstandsfähiger Arbeitsmarkt die Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im September unverändert lässt.

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Bereits am Mittwoch hatten ein überraschend starker Quartalsbericht von CoreWeave sowie ein deutlich über den Erwartungen liegender Ausblick von Super Micro Computer neue KI-Fantasie geweckt und europäischen Halbleiterwerten, darunter Infineon, AIXTRON, ASML, Siltronic, SUSS MicroTec und STMicroelectronics, Auftrieb gegeben.

Auch in der neuen Woche scheinen diese Faktoren weiter nachzuwirken. So legen am Montag im XETRA-Handel auch Siltronic-Papiere zeitweise um 1,82 Prozent auf 89,30 Euro zu, SUSS MicroTec zeigen sich 2,63 Prozent stärker bei 85,70 Euro und STMicroelectronics gewinnen an der EURONEXT in Paris zeitweise 3,86 Prozent auf 48,455 Euro.

Für Infineon kommt die makroökonomische Stützung zu einer Reihe unternehmensspezifischer Impulse hinzu. Bereits am 20. Juli hatte das Unternehmen mit einer Ad-hoc-Mitteilung einen optimistischen mittelfristigen Ausblick bekräftigt, Anfang August folgten Rekord-Quartalsumsätze dank steigender KI-Nachfrage nach Stromversorgungslösungen für Rechenzentren. Zum dritten Geschäftsquartal 2026, das am 30. Juni 2026 endete, wies Infineon laut Quartalsbericht einen Gewinn je Aktie von 0,32 Euro aus nach 0,23 Euro im Vorjahr, der Umsatz stieg um 12,6 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro.

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Analysten sehen weiter überwiegend Kurspotenzial

Nach Einschätzung mehrerer Investmentbanken ist die Infineon-Aktie laut TipRanks derzeit ein Kauf: 12 von 14 Analysten stufen die Infineon-Aktie mit Buy ein, zwei mit Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei 87,77 Euro, die Spanne reicht von 64,00 bis 102,00 Euro. Barclays-Analyst Simon Coles bestätigte am Montag seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro, Goldman-Sachs-Analyst Alexander Duval hatte bereits am 7. August ein Kursziel von 91 Euro ausgegeben. Morgan Stanley und Deutsche Bank sahen das Papier Anfang August bei 81 beziehungsweise 85 Euro als Kaufkandidaten.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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