Chipwerte im Fokus

Die Infineon-Aktie gibt am Freitag deutlich nach. Vor dem Wochenende steht die Branche insgesamt unter Druck.

• Infineon verliert und entfernt sich weiter vom Jahreshoch

• Branchenweite Schwäche drückt auch andere Chipaktien deutlich ins Minus

• JPMorgan bleibt trotz Rückgang optimistisch und sieht weiteres Potenzial



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Infineon-Aktie mit deutlichem Minus

Die Aktie des Halbleiterherstellers verliert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 4,47 Prozent auf 37,15 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine damit 1,8 Prozent an Wert verloren. Auf längere Sicht zeigt sich aber eine positive Performance: Innerhalb der letzten zwölf Monate konnte die Infineon-Aktie rund 14 Prozent zulegen. Von ihrem 52-Wochen-Hoch im Februar bei 48,23 Euro sind die Papiere dennoch ein gutes Stück zurückgekommen.

Mögliche Belastungsfaktoren für die Aktie könnten erneut externe Faktoren sein. Erst kürzlich geriet die Infineon-Aktie unter Druck, nachdem Berichte über eine akute Knappheit des für die Chipfertigung wichtigen Gases Helium die Runde machten. Eine solche Verknappung kann die Produktionskapazität beeinträchtigen und spiegelt sich kurzfristig in Anlegerverhalten wider.

Schwäche im Halbleitersektor

Vor dem Wochenende steht die Branche zudem insgesamt unter Druck. Die negative Marktstimmung dürfte zur Risikoaversion bei Investoren beitragen und so verbuchen auch die Aktien von anderen europäischen Halbleiterunternehmen am Freitag Verluste. Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 8,86 Prozent auf 32,32 Euro, während die ASML-Aktie an der Euronext in Amsterdam 2,71 Prozent tiefer bei 1.134,20 Euro notiert. Für die Papiere von STMicroelectronics geht es in Paris derweil 5,36 Prozent auf 27,73 Euro runter.

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JPMorgan bleibt bullish

Erst gestern bestätigte die US-Bank JPMorgan noch ihre positive Einschätzung für Infineon und beließ die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro. Laut Analyst Sandeep Deshpande äußerte sich Finanzvorstand Sven Schneider in einem Gespräch optimistisch zu den Perspektiven für 2026. Zudem seien geplante Preisanpassungen ab April bislang nicht in den Prognosen enthalten. Der Experte wertet dies als mögliches Signal für künftige Anhebungen bei Umsatz- und Margenzielen und zeigt sich insgesamt noch zuversichtlicher für die weitere Entwicklung der Aktie.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net