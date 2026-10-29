AMD-Aktie gibt vor Intel-Zahlen nach: Alphabets Ausgaben verunsichern Anleger

Chipwerte unter Druck

29.10.26 11:27 Uhr

Alphabets Cloudgeschäft verdoppelt seinen Umsatz, und trotzdem geraten ausgerechnet die Lieferanten der Rechenzentren unter Druck.

• Die Quartalszahlen von Intel und die zukünftigen Bestellungen bei AMD werden zeigen, ob die Finanzierungsprobleme die Nachfrage nach Rechenleistung beeinträchtigen, während Analysten die Aktien weiterhin positiv bewerten.

• Die Chipbranche reagiert empfindlich auf die hohen Investitionen und die Unsicherheit, wie lange Kunden diese Kosten tragen können, insbesondere für AMD, das an einer KI-Infrastruktur beteiligt ist.

Alphabets negativer Free Cashflow drückt auf Aktien der Chiphersteller

Intel legt heute nach Handelsschluss in New York Quartalszahlen vor

Analysten bleiben bei AMD zuversichtlich, die Zahlen folgen am 3. November

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Die teure Rechnung für den Ausbau der künstlichen Intelligenz bei Alphabet landet am Donnerstag bei den Zulieferern: Die Aktie von AMD gibt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 2,84 Prozent auf 562,00 US-Dollar nach, und das nur wenige Stunden bevor der Rivale Intel seine Quartalszahlen vorlegt. Auch Intel selbst und Broadcom stehen mit Verlusten von 3,96 Prozent auf 91,75 US-Dollar bzw. 2,59 Prozent auf 342,69 US-Dollar auf den Verkaufslisten der Anleger. Den Anstoß für den Ausverkauf lieferten die Quartalszahlen der Google-Mutter vom Mittwochabend.

Alphabet wächst kräftig und verbrennt trotzdem Geld

Dabei sieht das Wachstum auf den ersten Blick stark aus, trotz knapp verfehlter Umsatzerwartung. Der Umsatz legte um rund 25 Prozent zu, das Cloudgeschäft verdoppelte sich sogar. Was Anlegern auf den Magen schlägt, ist der schier unendliche Hunger des KI-Booms: Der Free Cashflow rutschte auf minus 9,07 Milliarden US-Dollar, während die Investitionen 51,36 Milliarden US-Dollar erreichten. Die Jahresplanung von Ausgaben in Höhe von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar bestätigte Alphabet.

Ein Ende des Ausgabenzyklus ist also nicht in Sicht - und das verunsichert den Markt. Finanzchefin Anat Ashkenazi kündigte nach Angaben von Reuters an, dass die Investitionen 2027 erheblich steigen werden, und stellte zugleich kurzfristigen Druck auf die Marge in Aussicht, weil Alphabet Rechenkapazität bei Drittanbietern zukauft. Für die Chipbranche ist das eine zwiespältige Botschaft. Die Nachfrage nach Rechenleistung bleibt hoch, doch der Markt fragt nun lauter, wie lange die Kunden diese Rechnung aus eigener Kraft bezahlen können.

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Warum die AMD-Aktie besonders empfindlich reagiert

Genau an diesem Punkt ist AMD verwundbar. Am 22. Juli 2026 hatte der Konzern eine Partnerschaft mit dem Claude-Entwickler Anthropic verkündet: Bis zu zwei Gigawatt an Beschleunigern der neuen Generation Instinct MI450 sollen in Rechenzentren laufen, das erste Gigawatt ab der ersten Hälfte 2027. AMD-Chefin Lisa Su will die eigene Rackplattform Helios damit als eine der wichtigsten Plattformen für die nächste Generation der Infrastruktur für künstliche Intelligenz etablieren. Weniger prominent ist die Kehrseite: AMD sagte zu, sich mit bis zu 5 Milliarden US-Dollar an Anthropic zu beteiligen, finanziert also einen Teil der künftigen Kundschaft mit. Solche Kreisgeschäfte tragen, solange das Kapital fließt. Die Zahlen von Alphabet erinnern daran, dass dieses Kapital einen Preis hat.

Intel liefert am Abend den nächsten Prüfstein

Ob die Sorge über die Finanzierung bereits die Bestellungen erreicht, zeigt sich zuerst bei Intel. Der Konzern berichtet nach eigenen Angaben heute unmittelbar nach Handelsschluss an der Wall Street. Im Juli 2026 hatte das Management für das dritte Quartal einen Umsatz von 15,8 bis 16,8 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,38 US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten liegen mit rund 16,54 Milliarden US-Dollar beim Umsatz in dieser Spanne, mit 0,41 US-Dollar je Aktie beim bereinigten Gewinn jedoch darüber. Für AMD ist der Bericht mehr als ein Seitenblick, denn beide Häuser konkurrieren direkt um Serverprozessoren und PC-Chips. Ein starker Ausblick bei Rechenzentren würde die Nachfragethese stützen, ein vorsichtiger dagegen die Zweifel nähren.

Wall Street bleibt zuversichtlich für die AMD-Aktie

An der Wall Street bleibt die Zuversicht für AMD bislang intakt. Bernstein Research bestätigte am Dienstag die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 650 US-Dollar. Analyst Stacy Rasgon senkte zwar seine Erwartungen an die PC-Sparte für das vierte Quartal und das kommende Jahr, glich dies aber mit höheren Schätzungen für das Servergeschäft mehr als aus. Seine Anpassungen fielen nach eigener Aussage geringer aus als bei Intel. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 664,31 US-Dollar. Zudem empfehlen der 30 der 36 bei TipRanks aufgeführten Experten den Kauf der Aktie, nur sechs sprechen eine Halteempfehlung aus.

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Was der Rücksetzer für Chip-Anleger bedeutet

Für die Nachfrage nach Rechenleistung ist der Alphabet-Bericht eher eine gute Nachricht: Der Konzern hält an Investitionen von 195 bis 205 Milliarden US-Dollar fest und rechnet für 2027 mit deutlich höheren Ausgaben. Der Druck auf die Chipwerte speist sich deshalb weniger aus der Sorge um Aufträge als aus der Frage, wie lange Großkunden diese Summen ohne Abstriche bei der Profitabilität stemmen. Für AMD kommt hinzu, dass der Konzern mit der geplanten Beteiligung an Anthropic selbst einen Teil des Kapitals stellt, mit dem ein Kunde künftig einkauft. Die Analysten sehen das bislang gelassen, Bernstein hob zuletzt sogar die Schätzungen für das Servergeschäft an.

Zwei Termine dürften zeigen, ob aus der Finanzierungsfrage ein Nachfrageproblem wird. Intel gibt am Abend einen ersten Einblick in die Bestellungen der Rechenzentrumskunden, AMD folgt am 3. November nach Börsenschluss. Bei AMD zählt dann vor allem, ob der Zeitplan für die MI450-Auslieferungen ab der ersten Hälfte 2027 hält.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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