Intel-Schock belastet Infineon-Aktie und Co.: Warum auch Siemens Energy unter Druck gerät

Chipwerte unter Druck

30.10.26 11:56 Uhr

Ein Quartalsausblick aus den USA bringt Europas Chipwerte ins Rutschen und für Infineon kommt der Gegenwind zu einem heiklen Zeitpunkt.

• Die Sorgen um die Nachhaltigkeit der milliardenschweren KI-Investitionen könnten die Geschäftsaussichten von Unternehmen wie Infineon und Siemens Energy beeinträchtigen, deren zukünftige Entwicklung genau beobachtet wird.

• Die Branche ist durch die Unsicherheit bezüglich der hohen KI-Investitionen großer Cloud-Konzerne wie Amazon und Alphabet belastet, was den Abverkauf in Europa verstärkt.

• Intel verfehlt mit seinem Quartalsausblick die Erwartungen, was zu einem massiven Kurssturz der Aktie führt und die europäischen Chipwerte unter Druck setzt.

Intel stellt für das Schlussquartal weniger Umsatz in Aussicht als erwartet

Europas Chipwerte geraten breit unter Druck

KI-Investitionen der Cloud-Konzerne verunsichern die Branche

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Der enttäuschende Quartalsausblick von Intel zieht am Freitag auch die europäischen Chipwerte nach unten und macht die Aktie von Infineon zu einem der schwächsten Werte im DAX. Der Anteilsschein fällt via XETRA zeitweise um 3,96 Prozent auf 51,87 Euro. Neben Infineon gehört im deutschen Leitindex auch Siemens Energy mit zu den größten Verlierern des Tages. Hier sind Abschläge von 5,72 Prozent auf 128,48 Euro zu beobachten. Für Infineon kommt der Rückschlag zu einem ungünstigen Zeitpunkt, kurz bevor der Konzern die eigenen Jahreszahlen vorlegt und damit zeigen muss, wie es um das Geschäft steht.

Intel verfehlt mit seinem Ausblick die Erwartungen

Intel hatte am Donnerstagabend zwar ein starkes Quartal gemeldet, für das vierte Quartal 2026 aber nur einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hatten mit 17,1 Milliarden US-Dollar gerechnet, selbst das obere Ende der Spanne liegt damit gut eine Milliarde US-Dollar unter dem Konsens. Hinzu kommt ein trüber Blick über das Jahresende hinaus: Finanzchef David Zinsner erwarte, dass die Schwäche am PC-Markt mindestens bis Mitte 2027 anhalte. Die Intel-Aktie bricht daraufhin im vorbörslichen NASDAQ-Handel massiv um rund 25 Prozent ein.

KI-Investitionen der Cloud-Konzerne verunsichern die Branche

Doch Intel ist nicht der einzige Belastungsfaktor. Wie investing.com weiter betont, kommen die Zahlen von Amazon und Alphabet hinzu, die mit Investitionen in Milliardenhöhe in KI-Rechenzentren ihren freien Cashflow belasten. Diese Sorge um die Ausgaben der großen Technologiekonzerne erfasst die ganze Branche. Entsprechend breit fällt der Abverkauf in Europa aus: Neben Infineon und Siemens Energy rutschen auch ASML, SUSS MicroTec und AIXTRON zeitweise kräftig ab. Damit trifft es ausgerechnet jene Werte, die an der Börse lange als Profiteure des KI-Ausbaus galten.

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KI-Flaute als Risiko: Warum Aktien von Infineon, Siemens Energy und Co. unter Druck geraten

Auf den ersten Blick haben Infineon und Siemens Energy mit der PC-Flaute bei Intel wenig zu tun. Wie Investing.com einordnet, ist Infineon vor allem bei Chips für Autos, Industrie und Energieversorgung stark. Halbleiter für die Stromversorgung von Servern und Rechenzentren machen nur einen Teil des Geschäfts aus. Gerade dieser Bereich entwickelt sich allerdings zu einem wichtigen Wachstumstreiber: Die Stromversorgung von KI-Rechenzentren ist für Infineon ein zunehmend bedeutendes Geschäftsfeld. Wachsen die Zweifel an den Investitionen der großen Cloud-Anbieter, könnte das den Konzern deshalb an einer empfindlichen Stelle treffen, auch wenn sein Geschäft weit über den PC- und Servermarkt hinausgeht.

Ähnliches gilt für Siemens Energy, allerdings auf einer anderen Ebene: Der Konzern profitiert vom Ausbau der KI-Infrastruktur durch Gasturbinen und Netztechnik. Werden geplante Rechenzentrumsprojekte verschoben oder gestrichen, könnte sich das auch auf die Nachfrage nach diesen Produkten auswirken.

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Worauf Anleger jetzt achten sollten

Für Anleger richtet sich der Blick nun vor allem auf die kommenden Geschäftszahlen von Infineon am 10. November. Sie dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie robust das Wachstum im Geschäft mit KI-Rechenzentren tatsächlich ist und ob der Konzern seine Erwartungen erfüllen kann. Auch bei Siemens Energy bleibt entscheidend, ob die Investitionspläne der großen Technologiekonzerne Bestand haben. Der aktuelle Kursrückgang zeigt: Selbst Aktien, die vom KI-Boom profitieren, sind vor Rückschlägen nicht gefeit, wenn Zweifel an der Nachhaltigkeit der milliardenschweren Investitionen aufkommen.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.