Chison Medical Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Chison Medical Technologies A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,22 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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