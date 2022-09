Choice Hotels hält die Dividende konstant

Die amerikanische Hotelgruppe Choice Hotels International Inc. (ISIN: US1699051066, NYSE: CHH) zahlt den Aktionären eine im Vergleich zum Vorquartal konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 23,75 US-Cents aus. Die Ausschüttung erfolgt am 14. Oktober 2022 (Record date: 3. Oktober 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,95 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 106,44 US-Dollar (Stand: 22. September 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,89 Prozent. Im Mai 2021 nahm Choice Hotels die vierteljährliche Dividendenzahlung (22,5 US-Cents) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Im Dezember 2021 erfolgte eine Anhebung um 6 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Choice Hotels betreibt ein Franchise-System für die Hotel-Branche. Zum Netzwerk der Choice Hotels International, Inc. mit Sitz in Rockville, Maryland, zählen über 7.500 Hotels mit rund 650.000 Gästezimmern in den USA und weltweit insgesamt 46 Staaten. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte Choice Hotels International einen Umsatz von 367,97 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 278,34 Mio. US-Dollar), wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Der operative Gewinn lag bei 157,35 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 119,02 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 31,78 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6,09 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. September 2022).

Redaktion MyDividends.de