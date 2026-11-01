Chongqing Zhixin Industrial A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

01.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Zhixin Industrial A einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,310 CNY im Vorjahresquartal.

Chongqing Zhixin Industrial A hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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