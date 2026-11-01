Chongqing Zhixin Industrial A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Chongqing Zhixin Industrial A hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,310 CNY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Zhixin Industrial A einen Umsatz von 1,09 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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