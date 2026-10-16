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Chordia Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Chordia Therapeutics Inc. Registered Shs
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Chordia Therapeutics lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5,600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Chordia Therapeutics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 19,740 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,030 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net

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