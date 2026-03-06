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Christian Schlegel-Kolumne

Aktien mit dem Trader Wingman - SAP und Meta

02.06.26 09:15 Uhr
Aktien mit dem Trader Wingman - SAP und Meta | finanzen.net

Gegensätzlich

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

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