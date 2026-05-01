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Christian Schlegel-Kolumne

DAX ab dem 15 Mai - Kaum Signale -

15.05.26 08:24 Uhr
DAX ab dem 15 Mai - Kaum Signale - | finanzen.net

Kaum Signale

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

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