DAX24.377 -1,3%Est505.978 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +2,8%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.723 +1,2%Euro1,1762 +0,3%Öl95,95 +3,8%Gold4.797 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Asiens Börsen im Plus -- Ölpreise steigen wieder deutlich -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- DroneShield, Manycore, Tesla, Meta, NEL im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Börse-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Christian Schlegel-Kolumne

DAX ab dem 20 April - Grundsätzlich positiv -

20.04.26 09:12 Uhr
DAX ab dem 20 April - Grundsätzlich positiv - | finanzen.net

Grundsätzlich positiv

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.