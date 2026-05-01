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Christian Schlegel-Kolumne

DAX ab dem 26 Mai

26.05.26 09:02 Uhr
DAX ab dem 26 Mai | finanzen.net

Vor dem All Time High

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

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