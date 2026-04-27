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27.04.26 09:11 Uhr
DAX ab dem 27 April - Jetzt aufpassen | finanzen.net

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Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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