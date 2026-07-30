DAX 25.442 -0,1%ESt50 6.286 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.019 +0,5%Euro 1,1449 -0,1%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.067 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Christian Schlegel Kolumne

DAX und NASDAQ ab 30 Juli - Der Abstand schmilzt

DAX und NASDAQ ab 30 Juli - Der Abstand schmilzt

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,440.35 EUR -20.13 EUR -0.08 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
24,442.94 USD -433.97 USD -1.74 %
News | Analysen

Werbung

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.