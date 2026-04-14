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Christian Schlegel-Kolumne

SAP ab dem 15 April - Steht vor wichtigen Zahlen

15.04.26 09:10 Uhr
SAP ab dem 15 April - Steht vor wichtigen Zahlen | finanzen.net

SAP steht vor wichtigen Zahlen

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Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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