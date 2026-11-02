Christina Lake Cannabis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Christina Lake Cannabis lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Christina Lake Cannabis ebenfalls ein EPS von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,7 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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