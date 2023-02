Chrupalla: Berlin-Wahl straft auch Bundesregierung ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla sieht das Wahlergebnis in Berlin positiv für seine Partei und als Klatsche für die Bundespolitik. "Hier ist die Regierung abgestraft worden", sagte Chrupalla der ARD am Sonntag. Das gelte nicht nur für die Berliner Landesregierung, sondern auch für die Bundesregierung und ihre Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. "Auch dieser Kriegskurs wurde hier mitbestraft", so der AfD-Politiker. Die Berliner AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker lobte er. "Wir haben verschiedene Typen in der Partei", sagte Chrupalla. Das habe geholfen.

Die AfD hatte bei der Berliner Wahl ersten Hochrechnungen zufolge leicht hinzugewonnen und liegt bei 9,0 bis 9,1 Prozent./gma/DP/he