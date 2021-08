Chubb kündigt vierteljährliche Dividende an

Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) wird eine Quartalsdividende von 80 US-Cents an seine Investoren ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 8. Oktober 2021 (Record date: 17. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 3,20 US-Dollar Dividende. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 181,79 US-Dollar (Stand: 12. August 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,76 Prozent.

Chubb ist in den Bereichen Direkt- und Rückversicherungen aktiv. Zum 14. Januar 2016 übernahm der schweizerische Konkurrent ACE Limited Chubb für 28 Mrd. US-Dollar. Seitdem firmiert das Unternehmen als Chubb Limited und hat seinen Firmensitz in Zürich. Chubb beschäftigt rund 31.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Gewinn bei 2,27 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 331 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. Juli berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 18,11 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 79,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. August 2021) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de