Churchill Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

10.11.26 06:35 Uhr

Churchill Capital präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Churchill Capital ein Ergebnis je Aktie von -4,230 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent auf 268,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 246,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net