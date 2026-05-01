DAX24.456 +1,3%Est505.935 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,10 -0,4%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.032 -0,7%Euro1,1637 -0,3%Öl107,4 +1,6%Gold4.570 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Amazon 906866 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie unverändert
Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst Webinar: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CIA-Chef trifft sich auf Kuba mit Regierungsvertretern

15.05.26 06:26 Uhr

HAVANNA (dpa-AFX) - Der Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, John Ratcliffe, hat sich auf Kuba mit Vertretern des sozialistischen Karibikstaats getroffen. Die Zusammenkunft mit ranghohen Beamten des Innenministeriums habe auf Antrag der US-Regierung stattgefunden, teilte die kubanische Regierung mit. Vor dem Hintergrund "komplexer" bilateraler Beziehungen habe der Besuch darauf gezielt, den politischen Dialog zwischen beiden Ländern zu fördern.

Kubas Vertreter hätten bei dem Treffen mit Ratcliffe und der US-Delegation eindeutig nachweisen können, dass die Insel "keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA" darstelle, erklärte die Regierung in Havanna. Es gebe keinen Grund, das Land weiterhin auf der US-Liste der staatlichen Sponsoren von Terrorismus zu führen, für die Sanktionen gelten. Kuba finanziere oder dulde keine terroristischen Organisationen und habe "niemals feindliche Aktivitäten gegen die USA unterstützt".

Regierungskritikerin geht ins Exil

Seit der Revolution 1959 sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern angespannt, mit dem jüngsten Regierungswechsel in Washington haben sie sich nochmals verschärft. Als eine seiner ersten Amtshandlungen nach dem erneuten Einzug ins Weiße Haus hatte US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 den von der Kommunistischen Partei regierten Inselstaat wieder auf die US-Terrorliste gesetzt. Er erhöhte den Druck, um auf Kuba einen wirtschaftlichen und politischen Wandel im Interesse der USA zu forcieren. In den vergangenen Monaten führten die beiden Regierungen nach eigenen Angaben Gespräche, deren Inhalt nicht bekannt ist.

Parallel zu dem Besuch der CIA-Delegation kündigte das US-Außenministerium an, dass die 27-Jahre alte kubanische Regierungskritikerin Sissi Abascal Zamora und ihre Familie ins Exil in die USA gegangen seien. Abascal wurde am Donnerstag (Ortszeit) aus der Haft entlassen. Sie war nach den großen Protesten vom 11. Juli 2021 gegen die Regierung zu sechs Jahren Haft verurteilt worden./aso/DP/zb