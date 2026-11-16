Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legte Quartalsergebnis vor

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Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,17 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 1,95 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net