CIBanco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CIBanco präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
CIBanco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,460 MXN je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 228,2 Millionen MXN, während im Vorjahreszeitraum 198,1 Millionen MXN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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