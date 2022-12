Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor übernimmt das Dünnschichtgeschäft der AFT microwave GmbH und stärkt damit die Aktivitäten im Bereich miniaturisierter Hybridschaltungen



Bronschhofen, 16. Dezember 2022 Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute die Übernahme des Dünnschichtgeschäfts der AFT microwave GmbH aus Backnang, Deutschland im Rahmen eines Asset Deals bekannt. Mit dieser Übernahme stärkt Cicor ihre Position als führender Anbieter von Dünnschichtsubstraten im Europäischen Markt. Die AFT microwave GmbH (AFT) hat mit der Cicor Gruppe einen verlässlichen Partner für die Zukunft ihres profitablen Geschäftsbereichs des Layouts und der Produktion von Schaltungen basierend auf der Dünnschichttechnologie gefunden. Der Dünnschichtanteil hat in der Vergangenheit einen Jahresumsatz im tiefen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt. Im Zuge des Asset Deals wird Cicor sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bestehenden Anlagen und das gesamte Know-how des Dünnschichtbereichs am Standort von AFT übernehmen und in die Division Advanced Substrates integrieren. Die Kunden von AFT und Cicor werden von den kombinierten Fähigkeiten im Bereich hybrider Substrate für miniaturisierte Elektroniklösungen in einer Vielzahl von Anwendungen profitieren, zum Beispiel in der Medizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus wird die Cicor Gruppe von der Erweiterung ihres Dünnschichtportfolios um zusätzliche innovative Technologien profitieren. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 2 - 4 Monate erfolgen und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen. Die Transaktion wird mit verfügbaren Barmitteln finanziert. Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

