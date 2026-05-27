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Cicor gewinnt bedeutenden Auftrag der französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

29.05.26 07:00 Uhr
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Cicor Technologies Ltd.
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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Cicor gewinnt bedeutenden Auftrag der französischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

29.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Bronschhofen, 29. Mai 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde von einem führenden europäischen Hauptauftragnehmer der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie (A&D) ausgewählt, elektronische Baugruppen für ein bedeutendes Verteidigungsprogramm zu liefern. Dieses Programm wird von Cicor France an den ehemaligen Éolane-Standorten umgesetzt.

Die im zweiten Quartal eingegangenen Aufträge entsprechen einem Umsatz von nahezu EUR 10 Millionen. Die Auslieferungen sind für den Zeitraum von 2026 bis 2028 geplant. Darüber hinaus erwartet Cicor aus diesem Programm bis Ende 2029 zusätzliche Umsätze in Höhe von EUR 20 bis 60 Millionen. Das gesamte Umsatzpotenzial des Programms übersteigt somit EUR 50 Millionen.

Die Auftragsvergabe stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Integration der ehemaligen Éolane-Standorte dar. Seit der Übernahme der Werke aus der Insolvenzverwaltung hat Cicor die operative Leistung und die Lieferzuverlässigkeit deutlich verbessert und gewinnt damit, wie diese Auftragsvergabe zeigt, rasch das Vertrauen französischer Kunden zurück. Bereits kurze Zeit nach der Integration ist es Cicor gelungen, bedeutende neue Programme im strategisch wichtigen französischen A&D-Markt zu gewinnen.

Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen


Media Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Investor Relations
Telefon +41 71 913 73 00
E-Mail: investor@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 14 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2335496

 
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2335496  29.05.2026 CET/CEST

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