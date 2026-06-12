Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

Cicor kündigt Verkauf des Standorts Tunesien an und setzt Integrations- und Produktivitätsprogramm mit EBITDA-Verbesserungen von über CHF 10 Millionen um



16.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Wer­bung Wer­bung Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 16. Juni 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) erwartet aus einem Profitabilitätssteigerungsprogramm zur Unterstützung der Integration der 2025 erworbenen Unternehmen wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als CHF 10 Millionen. Zu den Massnahmen gehören der Verkauf des Standorts in Tunesien, die schrittweise Erhöhung der Produktionskapazität sowie Produktionsverlagerungen an mehreren Standorten. Zudem werden gruppenweit operative Optimierungen umgesetzt. Für die Umsetzung des Programms werden im Jahr 2026 einmalige Kosten im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF) erwartet, die überwiegend im ersten Halbjahr anfallen. Ein wesentlicher Teil der Margenverbesserungen soll jedoch bereits im zweiten Halbjahr 2026 realisiert werden. Vor diesem Hintergrund bestätigt Cicor seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026. Die Integration der im Jahr 2025 akquirierten Unternehmen verläuft planmässig. Gleichzeitig ergreift Cicor gezielte Massnahmen, um die Margenverbesserung zu beschleunigen und die operative Leistungsfähigkeit der übernommenen Unternehmen zu stärken. Im Rahmen dieser Massnahmen veräussert Cicor seinen Produktionsstandort in Tunesien mit rund 90 Mitarbeitenden zu einem Kaufpreis von EUR 1,3 Millionen zuzüglich üblicher Bereinigungen. Die Transaktion wurde unterzeichnet und soll im Juni 2026 abgeschlossen werden. Sie wird einen einmaligen negativen Effekt auf den Konzerngewinn von Cicor in Höhe von CHF 300'000 inklusive Transaktionskosten haben. Auf den Gruppenumsatz wird sie jedoch keinen Einfluss haben, da die Kundenbeziehungen bei Cicor verbleiben. Die Produktionsaktivitäten in Nordafrika werden auf die Konzernstandorte in Berrechid und Temara bei Casablanca in Marokko konzentriert. Die ehemaligen Éolane- und Valtronic-Aktivitäten in Berrechid werden am bestehenden Standort zusammengeführt. Wer­bung Wer­bung Zusätzlich werden weitere Integrations- und Effizienzmassnahmen umgesetzt. Dazu gehören die Verlagerung von Produktionsaktivitäten des von Mercury Systems übernommenen Standorts Genf (Schweiz) nach Newport (Grossbritannien) und Bronschhofen (Schweiz) sowie die Verlegung des Werkzeugbaus für Kunststoffspritzguss von Singapur nach Batam (Indonesien). Der Dünnschichtsubstrat-Bereich von Cicor in Wangs (Schweiz) führt ein Programm zur Steigerung von Kapazität und Produktivität durch, um die stark wachsende Nachfrage, insbesondere aus dem Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt, zu bedienen. Darüber hinaus wurden sich überschneidende Managementstrukturen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich gestrafft. Auch in Thüringen wurde die Managementorganisation verschlankt, wobei die bestehenden Produktionsstandorte erhalten bleiben. Die Massnahmen führen zu einem Abbau von rund 220 Stellen, was 5% der gesamten Belegschaft von Cicor entspricht, einschliesslich der Veräusserung des Standorts in Tunesien. Finanzielle Auswirkungen Für das Programm zur Steigerung der Profitabilität werden im Jahr 2026 einmalige Implementierungskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF) erwartet, wobei der grösste Teil im ersten Halbjahr als Sondereffekt erfasst wird. Die Massnahmen sollen wiederkehrende jährliche EBITDA-Verbesserungen von mehr als CHF 10 Millionen erzielen, von denen ein wesentlicher Teil bereits im zweiten Halbjahr 2026 realisiert werden soll. Das organische Wachstum wird voraussichtlich vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2026 anfallen. Gleichzeitig belasten Ineffizienzen im Zusammenhang mit Produktionsverlagerungen und dem Kapazitätsaufbau das operative Ergebnis, und der Grossteil der Integrationsmassnahmen wird in der ersten Jahreshälfte umgesetzt. Vor diesem Hintergrund erwartet Cicor für das erste Halbjahr 2026 eine bereinigte EBITDA-Marge im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich und für das zweite Halbjahr eine robuste zweistellige Marge. Cicor bestätigt die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von CHF 700 Millionen bis CHF 750 Millionen und einem bereinigten EBITDA von CHF 70 Millionen bis CHF 80 Millionen. Zu den wesentlichen Risiken für das Erreichen dieser Prognose zählen die geopolitische Lage, Wechselkursschwankungen sowie die zunehmende Verknappung von Komponenten. Wer­bung Wer­bung Kontakt

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