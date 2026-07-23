Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor und das in Singapur ansässige Unternehmen EDMI vereinbaren den Abschluss einer strategischen Outsourcing-Vereinbarung



28.07.2026 / 08:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Werbung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bronschhofen, 28. Juli, 2026 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat heute eine strategische Fertigungspartnerschaft mit der EDMI Limited (EDMI), einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Energielösungen mit Hauptsitz in Singapur, bekannt gegeben. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben vereinbart, dass Cicor die Tochtergesellschaft EDMI Electronics Sdn. Bhd., welche den Produktionsstandort in Johor (Malaysia) betreibt, übernimmt. Die Unternehmen gehen eine langfristige strategische Fertigungspartnerschaft ein, aus der für Cicor ein jährlicher Umsatz von voraussichtlich über USD 50 Millionen erwartet wird. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen sowie der Genehmigung durch die zuständigen Behörden in Malaysia, die im vierten Quartal 2026 erwartet wird. Die Cicor Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaft Cicor Maroc, die 2025 im Rahmen der Übernahme von Éolane France erworben wurde, seit vielen Jahren Fertigungspartner von EDMI für intelligente Stromzähler. EDMI ist ein führender Anbieter intelligenter Mess- und Energiemanagementlösungen und liefert fortschrittliche Technologien an Energieversorger weltweit. Der Verwaltungsrat von EDMI hat beschlossen, von einer Eigenfertigung auf ein Outsourcing-Modell mit Cicor als Hauptpartner umzustellen. Cicor wurde von EDMI nach einem anspruchsvollen Auswahlverfahren aufgrund ihrer operativen Exzellenz, ihrer globalen Präsenz und ihrer umfassenden Kompetenzen entlang der gesamten Lieferkette als Partner ausgewählt. Werbung Im Rahmen der strategischen Partnerschaft beabsichtigt Cicor, 100 Prozent der Anteile an der EDMI Electronics Sdn. Bhd. sowie Produktionsanlagen und Lagerbestände zu einem Kaufpreis von rund USD 15 bis 20 Millionen zu erwerben, vorbehaltlich der üblichen Abschlussanpassungen, und gleichzeitig einen langfristigen Fertigungsvertrag abzuschliessen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Cicor als globaler Fertigungspartner für den Grossteil der intelligenten Stromzähler von EDMI fungieren. EDMI wird seine intelligenten Mess- und Netzlösungen weiterhin weltweit entwickeln und konzipieren und dabei die Verantwortung für die Produktqualitätsstandards sowie den laufenden Kundensupport behalten. «Diese Vereinbarung ermöglicht es EDMI, sich noch stärker auf das zu konzentrieren, was uns wirklich auszeichnet – die Weiterentwicklung intelligenter Messtechnologien und Netzlösungen für unsere Kunden. Mit Cicor als starkem und leistungsfähigem Fertigungspartner ist EDMI hervorragend positioniert, sich auf Innovationen und die langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren», sagt Roy Kirsopp, Group CEO von EDMI. Für Cicor wird der Standort Johor in Malaysia zu einem Kompetenzzentrum für die Endmontage von Industrieprodukten für den APAC-Markt. Gleichzeitig plant Cicor, Leiterplattenbaugruppen an seinen bestehenden Standorten in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) und Dongguan (China) zu fertigen. Werbung Wachstum durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen Mit dieser Rahmenvereinbarung verfolgt Cicor ihre Strategie weiter, in den Zielmärkten durch Akquisitionen und langfristige Kundenpartnerschaften zu wachsen. «Die Zusammenarbeit mit EDMI ist ein weiteres Beispiel dafür, wie OEMs durch das Outsourcing ihrer Fertigung an Cicor als strategischen Partner nachhaltige Vorteile erzielen können, während gleichzeitig ein attraktives und wertsteigerndes Geschäft für Cicor entsteht», sagt Alexander Hagemann, Group CEO von Cicor. Die Partnerschaft soll ab 2027 einen zusätzlichen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich in CHF generieren, bei nur begrenzten Auswirkungen auf die operative Marge. Die Umsätze mit Drittkunden werden bei Cicor ab dem Vollzug der Transaktion im vierten Quartal 2026 vollständig konsolidiert. Darüber hinaus ist für 2027 eine Erhöhung der Wertschöpfung durch die Verlagerung der Leiterplattenbestückung (PCBA) in die eigenen Werke geplant. Für das laufende Geschäftsjahr werden keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen erwartet und die Guidance von Cicor für das Jahr 2026 bleibt unverändert. Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer weitergehenden Due Diligence, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Unterzeichnung der endgültigen Verträge. Die Unterzeichnung der Verträge ist in den kommenden Wochen vorgesehen. Kontakt

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