Cid Holdco gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Cid Holdco gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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