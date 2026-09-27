DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 74.218 +0,2%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Cid Holdco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cid Holdco Inc Registered Shs
3.20 USD -0.21 USD -6.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Cid Holdco präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Cid Holdco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -50,000 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Cid Holdco Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cid Holdco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.