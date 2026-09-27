Cid Holdco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Cid Holdco präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Cid Holdco hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -50,000 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 92,31 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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