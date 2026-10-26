Cimco Marine Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Cimco Marine Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,03 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,2 Millionen SEK – eine Minderung von 24,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,8 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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