CINC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CINC präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,87 JPY. Im Vorjahresviertel waren -11,150 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CINC 460,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 482,5 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net