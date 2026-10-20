CINDA SECURITIES präsentierte Quartalsergebnisse

20.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 26,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.

CINDA SECURITIES hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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