CINDA SECURITIES präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
CINDA SECURITIES hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 26,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CINDA SECURITIES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CINDA SECURITIES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen