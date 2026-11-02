Cinderson Tech (Suzhou) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Cinderson Tech (Suzhou) A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinderson Tech (Suzhou) A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 761,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cinderson Tech (Suzhou) A 687,4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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