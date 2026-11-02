Cinderson Tech (Suzhou) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

02.11.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurden 0,18 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cinderson Tech (Suzhou) A 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Cinderson Tech (Suzhou) A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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