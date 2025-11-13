Cindrella Hotels: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cindrella Hotels hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach -0,120 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,13 Prozent auf 23,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net