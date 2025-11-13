Cindrella Hotels: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
13.11.25 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
63,50 INR 1,00 INR 1,60%
Cindrella Hotels hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach -0,120 INR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,13 Prozent auf 23,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cindrella Hotels
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cindrella Hotels
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Cindrella Hotels Ltd Dematerialised
Werbung
Analysen zu Cindrella Hotels Ltd Dematerialised
Keine Analysen gefunden.