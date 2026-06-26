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Cineverse präsentierte Quartalsergebnisse

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cineverse Corp Registered Shs
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Cineverse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 26,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,490 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,73 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 78,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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