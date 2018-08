Cinven will Lebensversicherungstochter von Axa erwerben

GUERNSEY (dpa-AFX) - Die US-Beteiligungsgesellschaft Cinven will dem französischen Versicherer AXA sein europäisches Lebensversicherungsgeschäft abkaufen. Man sei in exklusive Gespräche eingetreten, die die Übernahme von Axa Life Europe (ALE) zum Ziel hätten, teilte Cinven am Mittwoch in Guernsey mit. Der Verkaufswert liege bei 925 Millionen Euro./jsl/tos